○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：３０豪・四半期賃金指数 １５：００独・消費者物価指数（改定値） １８：１５米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がモロッコ中銀のイベントで講演 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：１０米・ジェファーソンＦＲＢ副議長がニューヨーク連銀のイベントで講演 ○決算発表・