ソフトバンクのロゴ（ロイター＝共同）ソフトバンクグループ（SBG）が13日発表した2025年3月期連結決算は、純損益が1兆1533億円の黒字となった。黒字は4年ぶり。前期は2276億円の赤字だった。世界的な株高が追い風となり、主力の投資事業で3兆7千億円の利益を計上したのが業績全体を押し上げた。投資事業では、中国電子商取引（EC）大手アリババグループや米通信大手Tモバイル、ドイツ同業のドイツテレコムが柱だ。SBG傘下の「