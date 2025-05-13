死亡したクリスティアン・ブラックさん（２５）/Courtesy Wright & Schulte（ＣＮＮ）米オハイオ州で逮捕され、留置場で看守らに押さえつけられて死亡した男性について、関与した看守らを殺人罪で立件するよう遺族が求めている。死亡したクリスティアン・ブラックさん（２５）は３月２４日、車の窃盗にかかわったとして逮捕され、同州モンゴメリー郡刑務所に留置された。家族側の弁護士が入手した留置場内の映像によると、ブラ