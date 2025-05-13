内戦が続くミャンマーで、3月に発生した大地震の後、停戦を宣言したはずの軍が12日、民主派勢力側の運営する学校を空爆し、20人以上が死亡しました。ミャンマーの独立系メディアなどによりますと、北西部のザガイン管区で12日、軍が学校を空爆しました。この空爆で児童や生徒20人と教師2人のあわせて22人が死亡したほか、40人以上がケガをしたということです。この学校を運営していたのは軍と対立する民主派勢力である「国民統一政