X（旧Twitter）で話題になっているのは、初めてハンモックに乗ったボロニーズさんのお姿。まさかの可愛すぎる反応をとらえたその光景は記事執筆時点で15.9万回を超えて表示されており、1万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。 【動画：生まれて初めて『ハンモック』に乗った犬→楽しんでくれるかと思ったら…まさかの『愛おしい反応』】 初めてハンモックに乗った犬… Xアカウント『@yurabolognese』に投稿さ