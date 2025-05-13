イタリア・ベローナで開かれた見本市に並んだワイン＝4月（ロイター＝共同）【ローマ、パリ共同】トランプ米政権による欧州連合（EU）への関税強化の影響が懸念されるとして、イタリアフランスなどのワイン業界から悲鳴が上がっている。主要市場の米国への輸出停滞は不可避な状況。成長が見込まれるノンアルコール市場に着目し、飲酒に厳しい中東などへの販路開拓を目指す動きも出ている。「収益減は避けられない」。業界団