元ＡＫＢ４８の篠田麻里子が１３日、都内で、スカパー！放送の「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮのＳＣＯＲＰＩＳＭ」（毎月最終火曜、深夜０・３０）の収録に臨み、１１人組ガールズグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮと取材に応じた。同じ秋元康氏プロデュースのグループの先輩として、後輩達の冠番組にゲスト出演した篠田は「本当フレッシュでかわいらしくて。年齢的にも私の子供達といっても過言ではない」と笑顔。「Ａ