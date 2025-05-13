俳優の吉永小百合（80）が主演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）の完成報告会見が13日に都内で開催。のん（31）ら新たな出演キャストの情報が解禁となった。【動画】吉永小百合＆佐藤浩市の青年期役！のん、茅島みずき、木村文乃、若葉竜也ら新キャストがお披露目日本を代表する女性登山家・田部井淳子さんの実話をもとにした物語。“女性だけで海外遠征を”を合言葉に女子登攀クラブを設立し、1975