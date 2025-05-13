◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１３日・楽天モバイル）ロッテのネフタリ・ソト内野手が「４番・一塁」でスタメン出場。１点を追う６回先頭で、楽天２番手右腕の則本の直球を捉えて、左中間席に４号同点ソロを放った。４月４日の楽天戦（ＺＯＺＯ）以来の一発。試合を振り出しに戻し、「久しぶりのホームランをこういう試合展開で打つことができてよかったよ」と声を弾ませた。