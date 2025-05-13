◇MLB ヤンキース11-5マリナーズ(日本時間13日、T-モバイル・パーク)ヤンキースの試合中にアクシデントが起きました。3点リードで迎えた9回のヤンキースの攻撃。アンソニー・ボルピ選手のホームランでさらに2点を追加し、その後ヒットなどで1アウト満塁で大量得点が狙える場面。打席にはアーロン・ジャッジ選手が立ちます。大きく打ち上げたフライで3塁走者のオスワルド・カブレラ選手がタッチアップ、捕手のタッチをかいくぐるも