[台北 １３日 ロイター] - 米国の対台湾窓口機関、米国在台湾協会（ＡＩＴ）は１３日、トランプ米大統領の「統一（unification）」発言について、米中間の貿易関係に言及したものであり、米国の台湾政策に変更はないとの見解を示した。米中両政府は１２日、追加関税の大幅引き下げで合意し、貿易戦争は一時休戦となった。これを受けてトランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「中国は国を完全に開放することに合意した。こ