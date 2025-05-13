放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が13日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、フジテレビの問題を調査していた第三者委員会から元アナウンサー女性に対する性暴力を認定された元タレント中居正広氏が、代理人弁護士を通じ反論したことについてコメントした。弁護士によると中居氏は、3月9日に約6時間にわたり第三者委員会のヒアリングに応じたが、調査報告書に