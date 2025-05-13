ご飯と相性ピッタリの「豚の角煮」。実は「炊き込みごはん」にするのもおすすめなんだそう。理研ビタミン株式会社の公式インスタグラムアカウント（@riken_tensai）が、フライパンひとつで作れるレシピを紹介しています。【動画】ワンパンでできちゃう！豚の角煮ご飯味の決め手は「青じそドレッシング」なんと、味付けには「青じそドレッシング」を使うといいます。気になるお味は、豚肉のうまみと青じそドレッシングのコ