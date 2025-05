7人組グループ・BTSのJINが16日午後1時にリリース(日本発売日は5月20日から順次)する2ndアルバム『Echo』のタイトル曲「Don't Say You Love Me」のミュージックビデオ(MV)ポスターが13日、公開された。【写真】シン・セギョンと手を取り合い…BTS・JIN「Don't Say You Love Me」MVポスターポスターには愛の端に立つ恋人たちの姿が盛り込まれている。「すれ違う視線と絡み合う心」、「せつない僕たちの話」などのフレーズは