韓国海兵隊の上陸訓練＝2017年、韓国・浦項の海岸（共同）陸上自衛隊は13日、今月末にフィリピンで始まる多国間訓練「カマンダグ」に参加し、6月上旬に韓国海兵隊と共同で訓練すると発表した。陸自によると、韓国の陸軍種部隊と訓練するのは初めて。昨年の日韓防衛相会談などで防衛交流の活性化が打ち出された。海、空軍種は日米韓の枠組みなどで既に訓練している。陸自からは離島防衛専門部隊「水陸機動団」が参加。津波が