中国のスマートフォンメーカーであるHonorが、Googleの「Veo 2」モデルを搭載した画像から動画を生成するAIジェネレーターを発表しました。このAIジェネレーターは2025年5月22日に発売予定の「Honor 400」および「Honor 400 Pro」で先行提供されます。Google’s AI image-to-video generator launches on Honor’s new phones | The Vergehttps://www.theverge.com/news/664812/google-honor-ai-image-to-video-geminiGoogle's new