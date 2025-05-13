マメ クロゴウチ(Mame Kurogouchi)の2025年春夏コレクション“Katachi”。そのインスピレーションの源となったソースを2025年5月21日から6月16日までの期間、Mame Kurogouchi Aoyamaに展示します。Courtesy of Mame Kurogouchi今回の展示は、2024年9月にフランス・パリの OGATA Paris で行われたランウェイショーに合わせ、現地でメディア向けに発表したのち、VAGUE KOBEを巡回した展示内容を元に、黒河内氏がMame Kurogouchi Aoya