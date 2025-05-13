【MOTORED CYBORG RUNNER SSX_155ar "KINETIC ASH"】 5月13日～6月25日 予約受付 2026年2月 発送予定 価格：23,800円 グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「MOTORED CYBORG RUNNER SSX_155ar "KINETIC ASH"」を発売する。価格は23,800円。「GOODSMLIE ONLINE SHOP」にて5月13日から6月25日まで予約を受け付ける。発送は2026年2月の予定。