2025年5月13日、Samsungが「Galaxy S25 Edge」の全仕様を発表しました。5.8mmの薄さ、163gという軽さが特徴のスリムなスマートフォンです。Meet the Samsung Galaxy S25 Edge: An Engineering Marvel of New Slim Hardware Innovation - Samsung Global Newsroomhttps://news.samsung.com/global/meet-the-samsung-galaxy-s25-edge-an-engineering-marvel-of-new-slim-hardware-innovationGalaxy S25 Edge: Beyond slim | Samsung