「BCNランキング」2025年4月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）2位REGZA43M550M（TVS REGZA）3位REGZA55Z870N（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）5位AQUOS 4K4T-C42FL1（シャープ）6位REGZA55M550M（TVS REGZA）7位REGZA50M550M（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C55GN2（シャープ）9位RE