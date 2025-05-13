「中国・中南米カリブ海諸国共同体（CELAC）フォーラム」の開幕式で演説する中国の習近平国家主席＝13日、北京（共同）【北京共同】中国は13日、中南米諸国の外相らを北京に集め、協力推進を目的とした「中国・中南米カリブ海諸国共同体（CELAC）フォーラム」の閣僚級会合を開いた。習近平国家主席が演説し、交流や意思疎通を強化する考えを示した。中国はトランプ米政権に対抗し「米国の裏庭」と呼ばれる中南米各国の取り込みを