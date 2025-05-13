¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/13¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS?PLANET¡×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÊüÁ÷Æü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é¡×½Ð¿È¡¦ZEROBASEONE¤ÎÆùÂÎÈþ¢¡¡ÖBOYS?PLANET¡×½é²óÊüÁ÷Æü·èÄêK-POP¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·´Ú¹ñ¸ìÈÖÁÈ¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÖÁÈ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖBOYS?PLANET¡×¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¸ìÈÖÁÈ¡ÖBOYS ll PLANET K¡×¤¬7·î17Æü¡¢Ãæ¹ñ¸ìÈÖÁÈ¡ÖBOY