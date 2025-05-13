SUPER★DRAGONが、6月11日にリリースするメジャー1stアルバム『SUPER X』よりリード曲「Dark Heroes」を5月12日に先行配信リリース。また、同曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】SUPER★DRAGON、メジャー1stアルバムよりリード曲「Dark Heroes」MV） 今作のMVは、アーティストビジュアルを手がけたYUANN（kidzfrmnowhere.）が監督を担当しており、洗練された世界観の映像