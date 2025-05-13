・安川電が一時１０％超す上昇、米中関税引き下げ合意でＦＡ関連株に買い戻し ・リプロセル急伸、２５年３月期業績が計画上振れ最終利益は一転黒字で着地 ・テクノフレが急反発、半導体工場向け好発進で１～３月期経常利益２．３倍 ・ドリコムは一時１０％高と急騰、今３月期営業９倍化見通しで大底圏離脱の動き ・楽天銀がＳ高、前期純利益上振れと今期は連続最高益更新計画で評価 ・大崎電が大幅続伸、２６年３月期は
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