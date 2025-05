ボーイズグループTWSが『Lucky to be loved』のスペシャル映像を通じて、洗練された魅力を披露した。【写真】ファン必見!TWS、宿舎での姿を大公開TWSは、5月12日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて、3rdミニアルバム『TRY WITH US』の収録曲『Lucky to be loved』のスペシャル映像を公開した。タイトル通り“愛されて幸せ”をテーマにした本映像は、「愛されるものたち」の視点から世界を見つめるというユニークな構成