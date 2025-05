by Nori NorisaNintendo Switch 2に、本体の電源を入れた際にあらかじめ設定したPINを入力してロックを解除できるオプションが追加されることがわかりました。Nintendo will let you set an unlock PIN for the Switch 2 | The Vergehttps://www.theverge.com/news/664979/the-switch-2-will-let-you-set-an-unlock-pinPSA: You Can Stop Others Accessing Your Switch 2 With A PIN | Nintendo Lifehttps://www.nintendolife.com/