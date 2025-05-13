若ノ勝大相撲の西十両11枚目、若ノ勝（21）＝本名竹田章一郎、栃木県出身、常盤山部屋＝が夏場所3日目の13日、休場した。2日目まで1勝1敗。若ノ勝の休場は2022年初場所の初土俵以来初めて。3日目の対戦相手、風賢央は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は2人目となった。