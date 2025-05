TWICEのダヒョンと、韓国ドラマ『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』のジニョンがダブル主演を務める映画『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、邦題を『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より日本公開されることが決定。併せて、特報映像、ポスタービジュアル、ムビチケ特典画像が解禁された。ダヒョンは本作で映画デビューし、初主演を務める。【動画】TWICE・ダヒョン&ジニョン、ダブル主演映