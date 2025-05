TWICE・ダヒョンの主演映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』が、8月8日より日本で公開されることが決まった。【写真】ダヒョン、共演俳優と密着SHOT韓国で今年2月に公開された映画『You Are The Apple of My Eye』(英題)が、邦題『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より新宿ピカデリーほか日本全国で公開される。本作は、2011年に公開された台湾映画『You Are The Apple of My Eye』の韓国リメイク版だ。日