プロ野球巨人の桑田真澄2軍監督(57)の次男でタレントのMatt(30)が12日、自身のインスタグラムを更新。母との2ショットを披露した。Mattは知人の家で中華ディナーを楽しんだと報告。社長兼マネジャーも務めている母に「Happy Mother’s Day to the one who gave me everything.her love, her strength, and her heart. lysm」(私に全てを与えてくれたママへ、母の日おめでとう。ママの愛、強さ、そして心。とても愛して