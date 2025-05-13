本紙評論家の能見篤史氏（45）が注目のオリックス選手の本音に迫る企画「能見さんが聞く！！」。25年シーズンの2回目は曽谷龍平投手（24）が登場した。2年目の昨季に7勝。今季はここまで6試合に登板し、3勝2敗、防御率2・31をマークしている。勝てない期間に抱いた苦悩を明かした左腕に、憧れの存在でもある能見氏が金言を授けた。（取材・構成＝阪井日向、山本浩之）能見氏（以下能見）開幕して1カ月ちょっとですが、自