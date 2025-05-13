「値上げラッシュ」にコメ不足など止まらない価格の高騰が「カレーライス」を直撃しています。カレーライス1食分の調理コストが過去最高を更新。欠かせない野菜の値上がりも響いています。 【写真を見る】カレーライスが高級品に？欠かせない野菜も値上がり…調理コスト過去最高「1食あたり421円」で前年比+100円以上=浜松 浜松市で60年以上続くカレーライス専門店です。ルーにはタマネギなどの野