俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第１８話が１１日に放送され、お笑いタレントで俳優の片岡鶴太郎（７０）が出演した。鶴太郎が演じたのは、妖怪画の大御所である絵師の鳥山石燕（とりやま・せきえん）。徳川将軍家に仕える狩野派に絵を学び、安永５年（１７７６年）に「画図百鬼夜行」を刊行、妖怪画の名手として注目を浴びる。喜多川歌麿や恋川春町など数多くの