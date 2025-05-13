NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均42410.10（+1160.72+2.81%） S＆P5005844.19（+184.28+3.26%） ナスダック18708.34（+779.42+4.35%） CME日経平均先物38810（大証終比：+1110+2.86%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は１１００ドル超急伸。週末の米中貿易協議に進展が見られたことで、市場は全体的にリスク選好の雰囲気が強まった。中国にサプライチェーンを