日本野球機構（NPB）とプロ野球12球団による実行委員会が12日に都内で開かれ、大リーグで23年から使用している「拡大ベース」について議論された。来季以降の導入に向け、NPBの中村勝彦事務局長は「一度ファームで使ってみたいと（議論された）。やってみて検証する」と早ければ今秋のフェニックス・リーグで試す構えを示した。走者と守備の選手の接触、衝突を防ぐ目的で大リーグは23年から1辺を約7・6センチ拡大。日本も同サ