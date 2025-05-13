西武の高橋が11日に取得した国内FA権について「本当にうれしいですし、いままで自分に関わってくれた人に感謝しています。今はシーズンに集中していきます」と語った。今季2勝を挙げている右腕は、19年オフから将来的なメジャー挑戦の希望を球団に伝えている。