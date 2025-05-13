■アネスト岩田 1,403円(+300円、+27.2％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。アネスト岩田 [東証Ｐ]がストップ高。前週末9日の取引終了後、26年3月期の業績・配当予想とともに新たな中期経営計画を公表した。今期の年間配当予想を前期比38円増配の83円としたうえで、中計期間のDOE（株主資本配当率）を7.0～7.5％に設定。今期の水準を下限として累進的な増配を行うほか、中計期間において30～35億円