巨人の浅野翔吾外野手（２０）が１３日の広島戦（マツダ）で自身初の３戦連発に挑む。２１歳以下での達成となれば、球団では２３年の秋広以来、５人目の快挙になる。チームはこの日、広島入り。勢いに乗る背番号５１がプロ初アーチを放った思い出のマツダで、再び暴れる。またここまで０勝３敗と今季初勝利が待たれる戸郷翔征投手（２５）は、３回１／３で自己ワースト１０失点ＫＯとなった４月１１日以来となるマツダでの先発に