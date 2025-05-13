日本テレビが社内に「ジブリ支援・新領域チーム」を新設することが12日、分かった。23年10月に子会社化した「スタジオジブリ」の事業支援をはじめ、海外でのビジネス開発、作品価値の向上、派生イベント事業、海外パートナーとのビジネス開発などを狙う。27年までの中期経営計画に基づく注力事業部門の体制強化の一環。このほか海外市場へのコンテンツ展開などを狙う制作スタジオ組織「GYOKURO STUDIO」、IPビジネスと音楽事業を柱