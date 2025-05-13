Ann Saphir［１２日ロイター］ - 米財務省が１２日発表した４月の財政収支黒字は、前年同月比２３％（約４９０億ドル）増の２５８０億ドルとなった。好調な税収と、関税徴収額の急増が要因。関税の純収入は１６０億ドルと、前年同月比で約９０億ドル増加。トランプ米大統領は４月、中国からの輸入品に対する関税率を１４５％に引き上げたほか、全ての国・地域に相互関税措置の一律１０％の基本税率を課した。この結果、米国