中距離仕様の長めの胴と短距離仕様の太い首を備えた万能型。大阪杯時には細かった腹周りがフックラしています。牝馬だけにフックラはとても大切。ただ、顔つきがおっとりしている。立ち姿もおとなし過ぎる。レース当日にはもっと前向きな姿を見せてほしい。