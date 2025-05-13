コスパよくおしゃれを楽しめて、これからの季節への期待も高まるような服を捜索中。そんな40・50代にとって5月発売予定の【GU（ジーユー）】の新作アイテムは、まさに待ち望んだ名品揃いかも！ 袖にひと癖加えたTシャツやシアー素材が新鮮なポケッタブルパーカーなど、シャレ感をUPさせてくれそうなハイクオリティな新作がずらり。お値段以上の高見えも狙えそうなので、いち早くお買い物リストへ追