レアル・ソシエダの久保建英は、昨夏よりリバプールからの関心が取り沙汰されてきた。大エースであるモハメド・サラーの後継者候補という位置づけだったなか、そのエジプト代表FWは先日、2027年まで契約を延長した。だが、プレミアリーグを制した欧州屈指の強豪は日本代表MFの獲得を白紙にしてはいないようだ。リバプールの専門メディア『ANFIELD WATCH』は「サラーは来シーズンも残留するが、レッズは後継者プランを止める