日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団の理事会、実行委員会が１２日、都内で開かれ、今秋に開催されるみやざき・フェニックス・リーグ（１０月６〜２７日）で、「拡大ベース」の試験的導入を検討していることを明かした。ＭＬＢではすでに２３年シーズンから導入されており、早ければ来季の２軍戦から導入される。ＮＰＢでは昨年の同リーグでダブルベースを試験的に導入。一塁での接触プレーを避けて故障を防止する狙いがあった。