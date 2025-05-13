阪神・佐藤輝が、きょう13日のDeNA戦が開催される新潟での“帰還弾”を誓った。「そこでしか（試合を）見られないファンの人もいる。良いプレーを見せられるように頑張りたい。（本塁打を）見せられたら最高」。攻守で精彩を欠いていたため昨年5月15日に、出場選手登録を外れた。同月末、2軍の遠征で新潟でプレー。2試合で10打数4安打4打点と大暴れした。1年後、11本塁打、33打点とリーグ単独2冠の好成績で再び新潟を訪れた主