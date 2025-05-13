巨人・坂本勇人内野手（３６）が１２日、出場選手登録を抹消された。坂本は今季開幕から出場１１試合で打率・１２９と不振が続くと４月１５日に１度目の登録抹消。２軍戦出場を続けながら復調への道を模索していた。だが、６日に岡本が負傷離脱すると翌７日に緊急昇格。同日の阪神戦で決勝二塁打を放つも復帰後は１４打数２安打となり、わずか５日間で２度目の抹消。今後について阿部監督は「試合も出させないかもしれないが、