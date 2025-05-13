◇東京六大学野球第5週最終日明大7―6立大（2025年5月12日神宮）3回戦1試合が行われ、明大が7―6で立大に競り勝ち2勝1敗とし、3カード連続の勝ち点で首位に立った。4番手の大川慈英投手（4年）が3回無安打無失点の好救援で粘る立大打線を沈黙させた。両軍計33選手が出場した総力戦を、明大抑えの大川が締めた。6―6の7回から登板すると、この日最速の153キロ直球を軸に無安打、4奪三振。「延長になっても全部投げき