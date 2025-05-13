※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊ベッセント財務長官 ・戦略的に必要な部分で中国とのデカップリングを目指す。 ・向こう数週間以内に中国側と再び会談。 ・現在の対中関税水準は「下限」。 ・対中関税が１０％未満になるのは考えがたい。 ・４月２日の対中関税水準は上限だろう。 ・大半の貿易・関税問題は年内決着を望む。 ＊トランプ大統領 トランプ大統領が自身のソー