男性7人組グループ「IMP.」の佐藤新（24）が12日、都内で、元日向坂46の渡邉美穂（25）とダブル主演した映画「青春ゲシュタルト崩壊」（監督鯨岡弘識）の完成披露試写会に出席した。ストレスで自分の顔を認識できなくなる病気を発症したヒロイン（渡邉）に寄り添う同級生を熱演。「生きていく上で感じる優しさ、人間関係の苦しさなどいろんな感情が詰まっている。人生のヒントがあると思う」とPRした。6月13日公開。