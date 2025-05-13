俳優の高橋一生（44）と女優の飯豊まりえ（27）夫妻が12日、都内で出演映画「岸辺露伴は動かない懺悔室」（23日公開、監督渡辺一貴）の試写イベントに出席した。今作では全編ベネチアでロケ。作品のテーマにちなみ「幸せを感じた瞬間」を問われると高橋は「ベネチアから帰ってきた日の日本食がとにかくおいしかった」と力説。「スタンダードな丼物がおいしかった。僕はやっぱり日本人だと感じた」と日本食の良さを語った。